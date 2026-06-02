Un allerta meteo interessa tutto il Veneto fino alle 18 di mercoledì 3 giugno. Sono previsti temporali, grandinate e raffiche di vento. La giornata di martedì 2 giugno si caratterizza per intensi fenomeni temporaleschi nel pomeriggio. Le autorità raccomandano attenzione e precauzioni. La protezione civile monitora la situazione. Nessun dettaglio su danni o interventi specifici è stato comunicato.

VENETO - Permane l'allerta meteo per temporali su tutto il Veneto fino al pomeriggio di mercoledì 3 giugno e in particolare nel pomeriggio di martedì 2. L'allerta arancione è diramata dalla Protezione civile regionale. La situazione L'ultimo bollettino prevede dal pomeriggiosera di martedì 2 giugno sul territorio regionale un aumento delle condizioni di instabilità con probabili rovesci e temporali fino alle prime ore di mercoledì. Saranno possibili rovesci, forti raffiche di vento e grandine. Allerta soprattutto su Prealpi e pianura. Giovedì 4 giugno tempo solo a tratti variabile e assenza o probabilità molto bassa di fenomeni significativi per l’allertamento. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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© Ilgazzettino.it - Maltempo, allerta meteo su tutto il Veneto fino a mercoledì 3 giugno: forti temporali, grandinate e raffiche di vento

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