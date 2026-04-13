Un sistema di origine africana sta interessando l’Italia, portando piogge diffuse, temporali e raffiche di vento forte. La circolazione ciclonica ha causato un calo delle temperature che durerà fino a metà settimana, con condizioni meteorologiche più stabili in seguito. La situazione si presenta con precipitazioni concentrate in diverse zone del territorio e un vento intenso che si fa sentire lungo le coste e nelle aree interne.

Roma - Una circolazione ciclonica di origine africana investe la Penisola: piogge diffuse, temporali e calo termico fino a metà settimana con successivo miglioramento graduale. Una nuova fase di maltempo interessa l’Italia a causa di un vortice afro-mediterraneo in risalita dal Nord Africa. Il sistema depressionario, con un minimo intorno ai 1000 hPa posizionato sulla Sardegna, sta determinando condizioni di instabilità diffusa, con piogge, rovesci temporaleschi e venti sostenuti su gran parte del territorio nazionale. Secondo le previsioni, il vortice attraverserà progressivamente la Penisola nel corso della settimana: dopo aver interessato inizialmente le regioni occidentali, si sposterà verso il Centro nella giornata di martedì e raggiungerà il Sud entro mercoledì, per poi allontanarsi nuovamente verso il Nord Africa entro giovedì.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Maltempo sull’Italia: vortice africano porta piogge, temporali e vento forte

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