Maltempo spacca in due l’Italia Tromba d’aria su Roma

Da tv2000.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una tromba d’aria si è formata questa mattina sulla capitale, causando danni e interruzioni. La perturbazione sta attraversando diverse regioni, provocando condizioni meteorologiche avverse su larga parte del paese. La situazione ha portato a evacuazioni e chiusure di strade, con le autorità che monitorano attentamente le aree più colpite. La perturbazione continua a muoversi, interessando anche altre zone, mentre le previsioni indicano possibili ulteriori peggioramenti.

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Una perturbazione sta spaccando l’Italia in due. Tromba d’aria sulla Capitale in mattinata. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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