Una tromba d’aria si è formata questa mattina sulla capitale, provocando la caduta di alberi, danni a veicoli e lievi feriti tra i cittadini. La perturbazione ha interessato diversi quartieri della città, portando a interruzioni di traffico e interventi di emergenza da parte dei vigili del fuoco. Non sono stati segnalati danni gravi o incidenti mortali. La situazione si è progressivamente normalizzata nel corso della giornata.

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta nella mattinata di oggi su Roma, causando disagi, danni e momenti di paura in diversi quartieri della città. Pioggia intensa, raffiche di vento improvvise e una tromba d’aria hanno colpito in particolare il quadrante nord della Capitale, dove si sono registrati gli effetti più pesanti del fenomeno. Alberi sradicati, rami spezzati, strutture divelte e automobili danneggiate hanno trasformato alcune strade in scenari di emergenza, richiedendo l’intervento di vigili del fuoco, polizia locale e personale del soccorso sanitario. Tra le aree maggiormente colpite figura il mercato all’aperto di via Val di Sangro, dove il vento ha devastato diversi banchi e strutture leggere. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Maltempo.

© Romadailynews.it - Maltempo a Roma, tromba d’aria sulla Capitale: alberi abbattuti, auto distrutte e feriti lievi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Maltempo Roma, tornado a Frattocchie: gravi danni! Tutte le immagini

Notizie e thread social correlati

Maltempo a Roma, bomba d'acqua e tromba d'aria nel quartiere Montesacro: alberi caduti e traffico in tilt - VIDEONel quartiere Montesacro di Roma si sono verificati danni a causa di una forte tromba d’aria e di una bomba d’acqua.

Tromba d'aria a Roma durante il nubifragio, video degli alberi caduti sulle auto a Montesacro e Conca d'OroUna tromba d'aria si è formata a Roma durante un nubifragio, causando danni nelle zone di Montesacro e Conca d'Oro.

Temi più discussi: Nubifragio a Roma: strade allagate, grandinate e alberi caduti; Bomba d'acqua a Roma, tuoni e lampi: la città si risveglia sotto il diluvio. Tromba d'aria a Conca d'Oro, chiusa parte della Tangenziale; Maltempo, allagamenti a Milano e disagi in Lombardia e Piemonte; Nel Lodigiano 74 interventi per maltempo, tromba d'aria colpisce un Comune.

Maltempo a Roma, bomba d'acqua e tromba d'aria nel quartiere Montesacro: alberi caduti e traffico in tilt - VIDEO x.com

Tromba d'aria a Roma: alberi caduti e situazione critica in stradaDopo un intenso temporale che ha interessato diverse aree della Capitale, una tromba d’aria si è abbattuta su alcune zone residenziali, lasciando dietro di sé una lunga scia di distruzione. Le aree ma ... notizie.it

VIDEO | Maltempo, tromba d’aria a Roma: travolto il mercato rionale di Conca d’OroI quartieri più colpiti vanno dai Parioli a Monteverde, ma il picco di criticità si è registrato nel quadrante nord-est ... dire.it