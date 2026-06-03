Maltempo oltre 150 chiamate ai vigili del fuoco nella notte

Nella notte tra il 2 e il 3 giugno, più di 150 chiamate sono state registrate alla Sala Operativa Regionale e al Nue 112 in Friuli Venezia Giulia a causa del maltempo. Le richieste di intervento riguardavano principalmente danni causati dalle precipitazioni intense e dai venti forti che hanno colpito la regione durante le ore notturne. Non sono stati segnalati incidenti gravi o feriti. La situazione resta sotto monitoraggio.

Oltre 150 telefonate sono giunte nel corso della nottetra il 2 e 3 giugno alla Sala Operativa Regionale e al Nue 112 in Friuli Venezia Giulia per segnalazioni legate al maltempo che si è abbattuto in nottata sulla regione. Secondo quanto riporta l'Ansa, sono stati registrati allagamenti diffusi. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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