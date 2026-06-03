maltempo nubifragi e allagamenti da nord a sud

Oggi il maltempo ha colpito diverse aree del Paese, con nubifragi e allagamenti diffusi. Dopo i giorni di caldo estivo, le piogge intense hanno provocato disagi in varie regioni, interessando sia le zone settentrionali che quelle meridionali. Le condizioni meteorologiche hanno portato a allagamenti in diverse aree, causando rallentamenti e problemi alla viabilità. Non sono stati segnalati feriti o incidenti gravi, ma i disagi sono stati diffusi su tutto il territorio.

Dopo i primi caldi estivi dei giorni scorsi, oggi il maltempo è tornato a sferzare diverse zone del Paese, con nubifragi e allagamenti che hanno causato molti disagi da Nord a Sud. Forti piogge in mattinata anche a Roma, Milano e Torino. Bomba d’acqua a Terni, Vigili del fuoco salvano donna bloccata in auto. Mattinata intensa per i vigili del fuoco della centrale di Terni dopo la bomba d’acqua che nelle scorse ore ha colpito la città. Numerose le richieste d’intervento per allagamenti, in particolare un ragazza è stata soccorsa dopo che la sua auto era rimasta in panne sotto il sottopassaggio ferroviario di via della Pernice. Chiusa scuola da 1300 studenti ad Abbiategrasso, crollati controsoffitti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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