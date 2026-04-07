Il maltempo intenso che si sta verificando al Sud del paese sta causando significativi disagi alla produzione agricola, con forti precipitazioni che interessano vaste aree. I nubifragi hanno provocato allagamenti e danni alle coltivazioni, influendo sulla disponibilità di frutta e verdura. Questa situazione si sta riflettendo sui prezzi di mercato, che mostrano variazioni rispetto ai valori abituali. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

Il quadro meteorologico anomalo rischia di avere effetti diretti sulla filiera agroalimentare italiana e, in particolare, sui prezzi di frutta e verdura. Tre eventi estremi su quattro registrati in Italia hanno colpito il Mezzogiorno e le Isole, tra nubifragi, grandinate, tempeste di vento e fulmini. Il risultato è una vasta area agricola compromessa, con migliaia di ettari allagati e produzioni in fase critica proprio nel momento chiave della stagione primaverile. Campi allagati e offerta ridotta: il primo effetto sui prezzi. Secondo un’analisi di Coldiretti su dati Eswd, la situazione più complessa riguarda Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, dove piogge intense ed esondazioni di fiumi e bacini idrici hanno sommerso ortaggi, cereali e foraggi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Emergenza maltempo al Sud, l’impatto dei nubifragi sui prezzi di frutta e verdura

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