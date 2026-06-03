Maltempo nubifragi al nord Tromba d’aria a Roma

Da tv2000.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il maltempo ha interessato principalmente il nord Italia con nubifragi e allerta arancione in Liguria, mentre 14 regioni sono sotto allerta gialla. A Roma si è verificata una tromba d’aria che ha provocato danni in città.

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Maltempo sull’Italia: nubifragi al nord, allerta arancione in Liguria e gialla in 14 regioni. Una tromba d’aria ha causato danni sulla Capitale. Servizio di Pierluigi Vito e Amelia Cartia TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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