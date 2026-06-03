Maltempo nel Salernitano | la Regione stanzia 1,1 milioni per Vietri e Cetara

La Regione Campania ha approvato lo stato di crisi trimestrale e un piano di interventi per due Comuni nel Salernitano colpiti dal maltempo. La Giunta ha stanziato 1,1 milioni di euro per finanziare gli interventi di emergenza e riparazione dei danni causati dalle recenti condizioni meteorologiche avverse. La decisione riguarda specificamente Vietri sul Mare e Cetara, che hanno subito danni ingenti a causa delle piogge e delle mareggiate.

La Giunta regionale della Campania ha approvato oggi lo stato di crisi trimestrale e il relativo piano di interventi per i Comuni di Vietri sul Mare e Cetara. Il provvedimento, che sblocca fondi per un importo complessivo di 1,1 milioni di euro, si è reso necessario per far fronte ai danni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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