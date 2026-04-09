Il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza in Basilicata dopo i danni causati da eventi meteorologici intensi iniziati il 30 marzo. Per far fronte alla situazione, sono stati stanziati cinque milioni di euro destinati agli interventi di soccorso e ripristino nella regione. La decisione è stata comunicata ufficialmente in seguito alle richieste delle autorità locali, che hanno segnalato ingenti danni a infrastrutture e territori.

Il Governo Meloni ha deliberato lo stato di emergenza per la Basilicata a seguito dei gravi eventi meteorologici che hanno colpito la regione a partire dallo scorso 30 marzo. Per il territorio lucano è stata stanziata una prima tranche di 5 milioni di euro, prelevati dal Fondo per le emergenze nazionali, all’interno di un pacchetto complessivo di 50 milioni destinato a quattro regioni colpite, tra cui figurano anche Abruzzo, Molise e Puglia. L’impatto del maltempo sui 55 comuni lucani. Le precipitazioni eccezionali che hanno interessato la Basilicata dall’ultima settimana di marzo hanno generato danni significativi su tutto il territorio regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata ferita dal maltempo: il Governo stanzia 5 milioni

Il Governo stanzia 50 milioni per lo stato d'emergenza in Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia dopo l'ondata di maltempoIl governo Meloni, a seguito dell'eccezionale ondata di maltempo che ha interessato Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia dal 30 marzo e nei giorni...

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