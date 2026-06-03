Maltempo nel Milanese | crollano i controsoffitti chiusa una scuola superiore

Il maltempo nel Milanese ha causato il crollo di alcuni controsoffitti in una scuola superiore di Abbiategrasso. La struttura è stata immediatamente chiusa e messa in sicurezza. Nessun studente o insegnante è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le verifiche strutturali. La giornata di martedì si è conclusa con l’intervento di tecnici per valutare i danni e la stabilità dell’edificio.

Il violento maltempo che si è abbattuto per tutta la giornata di martedì sul Milanese ha lasciato il segno ad Abbiategrasso. Mercoledì mattina la dirigenza scolastica dell'istituto superiore "Bachelet", situato in via Stignani 63, è stata costretta a disporre la chiusura immediata del plesso. Le. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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