Maltempo a Milano chiusa la scuola Bachelet | le forti piogge hanno fatto cadere i controsoffitti

A causa delle intense piogge, la scuola Bachelet a Milano è stata chiusa. Le forti precipitazioni hanno causato il crollo di alcuni controsoffitti e infiltrazioni d'acqua. In tutta la Lombardia, diverse zone hanno subito danni analoghi a causa del maltempo. La chiusura è stata decisa per motivi di sicurezza. Nessuna persona è rimasta ferita. La situazione rimane sotto controllo, e interventi di riparazione sono in corso.

Le piogge torrenziali hanno provocato diversi danni in tutta la Lombardia e a Milano. Ad Abbiategrasso la scuola Bachelet è stata chiusa per il crollo di alcuni controsoffitti e infiltrazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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