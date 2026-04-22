Maltempo | la Puglia eccetto il Salento fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile previsioni meteo

Oggi diverse regioni italiane sono in allerta per temporali, con la protezione civile che ha diffuso previsioni meteo specifiche. Nella regione pugliese, la situazione riguarda principalmente l’area che si estende al di fuori del Salento, con possibili precipitazioni intense e temporali. La protezione civile monitora costantemente le condizioni meteo per aggiornare eventuali allerte e interventi necessari.

Fra le regioni oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è, in parte, la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto, con quantitativi cumulati generalmente deboli o puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Maltempo: la Puglia eccetto il Salento fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo Ondata di maltempo in Puglia: disagi ovunque tra allagamenti, strade impercorribili e alberi caduti Notizie correlate Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta, vento fino a burrasca e per tarantino e Salento anche temporali Protezione civile, previsioni meteoFra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è... Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali, codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteoAlcune regioni d'Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Altri aggiornamenti Temi più discussi: Maltempo: la Puglia eccetto il Salento fra le regioni oggi in allerta per temporali; Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo tranne che per il Salento; Puglia maltempo | allerta temporali codice giallo tranne che per il Salento Protezione civile previsioni meteo. Maltempo: la Puglia eccetto il Salento fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteoFra le regioni oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è, in parte, la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ... noinotizie.it Maltempo in arrivo in Puglia, scatta l’allerta gialla su tutto il territorio per le prossime 11 oreNuova ondata di maltempo in arrivo sulla Puglia, dove la Protezione civile regionale ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse valido dalle ore 13 di oggi, 21 aprile 2026, e per le su ... lagazzettadelmezzogiorno.it Emergenza viabilità Abruzzo, strade devastate dal maltempo: il 90% della rete provinciale danneggiato nel Chietino facebook Non solo pioggia ma anche grandine. Nelle ultime ore il maltempo si è abbattuto in molte zone dell’Emilia Romagna. Per la giornata di oggi 21 aprile è stata anche diramata un’allerta gialla proprio per i temporali previsti in tutta la regione x.com