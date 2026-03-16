Nel cuore dell’Abruzzo, il maltempo ha portato piogge intense nel territorio di Teramo, con oltre 100 millimetri caduti in poche ore. La giornata è stata segnata da precipitazioni significative lungo il versante adriatico e nelle aree interne della provincia. Le condizioni meteorologiche stanno causando disagi e allarmi nella zona, mentre le autorità monitorano la situazione.

L’ondata di maltempo che sta attraversando l’Italia non ha risparmiato l’ Abruzzo, con precipitazioni particolarmente intense lungo il versante adriatico e nelle zone interne della provincia di Teramo. Una situazione che ha colto di sorpresa molti cittadini, anche perché sul sito della Protezione Civile regionale non risultavano allerte meteo per la giornata. Dalla serata di ieri un fronte perturbato molto attivo sta scaricando grandi quantità di pioggia sul territorio, mettendo sotto pressione il suolo e il reticolo idrografico locale. Teramano l’area più colpita. La situazione più critica si registra nel sub-Appennino e nelle zone alto collinari del Teramano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Maltempo in Abruzzo, piogge intense nel Teramano: oltre 100 millimetri in poche ore

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