Stanotte in Friuli Venezia Giulia sono previste piogge intense e raffiche di vento. Le aree più colpite saranno le zone montane e le pianure orientali, dove si attendono temporali forti. Durante la mattinata, il vento cambierà direzione, passando da sud a nord. Le condizioni meteo sono state segnalate come a rischio per le attività all’aperto e per la circolazione stradale nella regione.

Quali zone della regione rischiano i temporali più intensi stanotte? Come cambierà la direzione del vento durante la mattinata? Dove si concentreranno le raffiche di Bora nel pomeriggio? Quali aree potrebbero subire nuovi allagamenti dopo le piogge??? In Breve Piogge tra 10 e 30 mm in pianura orientale e Prealpi Giulie. Allagamento scantinati segnalato dalla SOR a Cordenons durante la notte. Venti da sud o sudovest previsti sulla fascia costiera. Passaggio a Bora da nord con rov . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Allerta meteo in FVG: piogge intense e vento in arrivo stanotte

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MALTEMPO al NORD! Attenzione a Veneto e Friuli

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