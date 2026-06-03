Maltempo in Friuli | piogge e vento causano allagamenti e disagi

Il maltempo in Friuli ha provocato allagamenti e disagi a causa di piogge intense e venti forti. I corsi d'acqua hanno subito un aumento di livello, con alcuni che sono usciti dagli argini. Le zone più colpite sono state quelle vicino ai corsi d'acqua principali, dove si sono registrati allagamenti di strade e terreni. Nel pomeriggio, si prevedono temporali in alcune aree del territorio.

Quali zone del Friuli rischiano nuovi temporali nel pomeriggio?. Come hanno reagito i corsi d'acqua agli accumuli di pioggia?. Dove colpirà esattamente la Bora durante la fase di transizione?. Quante segnalazioni di emergenza sono arrivate alla Sala Operativa?.? In Breve Circa 150 chiamate al numero di emergenza NUE 112 per segnalare i disagi.. Accumuli di pioggia tra 40 e 80 mm tra costa e Prealpi.. Venti costieri hanno raggiunto velocità di circa 60 kmh durante la notte.. Arrivo della Bora con intensità moderata previsto sulle zone orientali e costiere.. Piogge intense e allagamenti in Friuli-Venezia Giulia: criticità tra Pordenone, Lignano Sabbiadoro e Cormons. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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