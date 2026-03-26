Maltempo a Ischia allagamenti e vento fino a 80 chilometri orari Disagi anche per i collegamenti marittimi

Un fronte di maltempo ha colpito l’isola di Ischia, portando pioggia e vento intenso con raffiche fino a 80 chilometri all’ora. La forte mareggiata ha provocato allagamenti in diverse zone dell’isola, mentre i collegamenti marittimi sono stati sospesi o rallentati. L’allerta meteo, in vigore su tutta la regione, ha determinato disagi tra residenti e visitatori.

Vento molto forte e allagamenti a causa del mare agitato sull'isola di Ischia, particolarmente colpita dall'allerta meteo in vigore oggi su tutta la Campania. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Maltempo in Campania, disagi nei collegamenti marittimi per Ischia e ProcidaMaltempo in Campania: sospese diverse corse dei mezzi veloci e alcuni traghetti per Ischia e Procida. Vento forte in arrivo su novarese e Vco: raffiche fino a 80 chilometri orariSecondo l'ultimo bollettino di Arpa, dal pomeriggio di oggi sono attesi venti forti che interesseranno il territorio anche nella giornata di giovedì... Contenuti utili per approfondire Maltempo a Ischia allagamenti e vento... Maltempo a Ischia, allagamenti e vento fino a 80 chilometri orari. Disagi anche per i collegamenti marittimiVento molto forte e allagamenti a causa del mare agitato sull'isola di Ischia, particolarmente colpita dall'allerta meteo in vigore oggi su tutta la Campania ... fanpage.it Maltempo, allagamenti e frane in Calabria e Sicilia, paura per i fiumi. Neve al Nord, 71 evacuati nel BielleseIl maltempo colpisce l’Italia con situazioni critiche soprattutto al Sud. In Calabria si registrano forti piogge, allagamenti e frane, con la statale 106 chiusa ... leggo.it