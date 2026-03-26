vento forte e piogge allagamenti e danni sul territorio

Una notte di maltempo ha interessato il Friuli Venezia Giulia, con venti molto forti e abbondanti precipitazioni. Le raffiche hanno provocato allagamenti in diverse zone e danni a infrastrutture e proprietà private. Il sistema di soccorso regionale è stato impegnato fin dalle prime ore per gestire le situazioni di emergenza e garantire l’assistenza alle persone colpite.

Notte di intenso lavoro per il sistema di soccorso regionale. Dalle prime ore della giornata un’ondata di maltempo caratterizzata da forti raffiche di vento e piogge intense sta attraversando il Friuli Venezia Giulia, lasciando dietro di sé una scia di danni e disagi che ha richiesto l’attivazione immediata di oltre 50 interventi di soccorso tecnico urgente. Le province di Udine e Pordenone risultano attualmente le zone più colpite dalla perturbazione. Nel pordenonese, i Vigili del Fuoco hanno già completato 17 operazioni nelle ultime dodici ore. Situazione speculare nel territorio di Udine, dove alle 12 si contavano 15 interventi conclusi e 12 squadre ancora all’opera o in coda. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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