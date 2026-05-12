Danni per il vento a Milano scoperchiato il tetto di una scuola

Martedì 12 maggio, raffiche di vento molto intense hanno colpito Milano, causando danni alla struttura di un edificio scolastico in zona Precotto. Il tetto di un istituto scolastico è stato parzialmente scoperchiato a causa delle condizioni meteorologiche avverse, che hanno anche provocato altri danni nella zona. Non si registrano feriti o altre conseguenze gravi legate all’evento.

Le forti raffiche di vento che hanno spazzato Milano nella giornata di martedì 12 maggio hanno parzialmente scoperchiato il tetto dell'Istituto Italo Calvino, in zona Precotto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l'autoscala per mettere in sicurezza la copertura. Un tempo le commedie romantiche erano un rifugio per giovani e adulti. Film visti e rivisti, in tv e grazie alle vhs, nelle domeniche malinconiche,.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Meteo Milano, il vento dà tregua ma resta la conta dei danniNella giornata di giovedì 26 marzo i pompieri hanno ricevuto 120 richieste di intervento.

Fiamme nella notte, brucia il tetto di una casa: famiglia in fuga mentre il vento alimenta il rogoL'allarme è scattato dopo le 23 di mercoledì: massiccio intervento dei Vigili del Fuoco con rinforzi da tre distaccamenti per domare l'incendio...

Argomenti più discussi: Vento forte, nuova giornata di allerta: raffiche fino a 88 chilometri in Appennino; Forte vento in città: paura e danni in via Bolzoni, via Milano e in tangenziale Nord (con code). Chiuso il parco Ducale - Le foto - Mappa; Danni e paura per il vento . Albero crolla su un’auto in zona ex Polveriera; Vento forte, pioggia e grandine: a Villorba alberi caduti e danni ad auto e tetti.

Alberi crollati per il forte vento: una donna ferita a Empoli e danni lievi ad Arezzo - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Aquilone a doppia linea per vento leggero - reddit.com reddit

Fino a mezzanotte, prosegue l’allerta vento dopo i danni di ieri. VIDEOREGGIO EMILIA – Rami spezzati, alberi pericolanti e grosse fronde cadute sulle strade: il vento che ieri ha sferzato l’intera provincia ha lasciato una scia di disagi e danni. Sono stati una trentina ... reggionline.com