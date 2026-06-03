Maltempo crolla il tetto di una casa all’alba | evacuati i vicini
All’alba, il tetto di una casa disabitata è crollato a Udine, causando danni alla struttura e rendendo necessaria l’evacuazione dello stabile vicino. Nessuno è rimasto ferito. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente e hanno messo in sicurezza l’area. La strada nei pressi è stata chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di soccorso e verifica della stabilità delle costruzioni vicine. Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento.
Il tetto di una casa disabitata è crollato all’alba a Udine, costringendo i soccorritori a evacuare anche lo stabile confinante. È successo in via Anton Lazzaro Moro, dove l’intervento dei vigili del fuoco è iniziato alle 5 e 40 di oggi, mercoledì 3 giugno.Il crollo all’albaIl cedimento non ha. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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