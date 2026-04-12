Nella notte tra l’11 e il 12 aprile 2026, un incendio si è sviluppato in un appartamento situato all’ultimo piano di un edificio in via Parini a Grosseto. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente sul posto e hanno messo in salvo una donna. A causa delle fiamme, i vicini sono stati evacuati per motivi di sicurezza. La dinamica dell’incendio e i danni ancora non sono stati resi noti.

GROSSETO – Incendio a Grosseto nella notte fra l’11 e il 12 apeile 2026. Una squadra dei vigili del del fuoco è intervenuta in via Parini all’interno di un appartamento all’ultimo piano di un palazzo. Sul posto sono stati inviati anche l’autoscala, un mezzo di supporto con autobotte e il funzionario di servizio. Le operazioni hanno consentito di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. A scopo precauzionale, oltre all’appartamento interessato dall’incendio, sono stati dichiarati temporaneamente inagibili anche l’appartamento del terzo piano e i tre appartamenti sottostanti lungo la verticale. Gli occupanti sono stati sistemati, ove possibile, presso seconde abitazioni di proprietà, mentre per gli altri il Comune si è attivato per garantire adeguata sistemazione.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Grosseto: incendio nella notte in una casa. Soccorsa una donna. Evacuati i vicini

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