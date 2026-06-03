Un'allerta meteo per temporali è stata emessa dalla protezione civile e resta attiva su tutto il Veneto fino al pomeriggio di oggi, mercoledì 3 giugno. Sono stati segnalati grandinate, allagamenti e blackout, con centinaia di interventi da parte dei soccorsi. La situazione riguarda anche il Friuli Venezia Giulia, dove si registrano condizioni di maltempo simili.

VENETOFRIULI VENEZIA GIULIA - L'allerta meteo per temporali, diramata dalla protezione civile, permane su tutto il Veneto fino al pomeriggio di oggi, mercoledì 3 giugno. Il maltempo non ha però risparmiato neanche il Friuli Venezia Giulia, dove dalla sera di martedì 2 giugno, alle 18 era scattata l’allerta gialla su tutto il territorio regionale. Il Polesine e il Veronese sono le zone del Veneto più colpite dal maltempo: qui è caduta il doppio della pioggia rispetto al resto della regione. Le precipitazioni: il bilancio Sono stati 67 i millimetri di pioggia caduti ieri pomeriggio, martedì 2 giugno, a San Bellino (Rovigo) e 59 quelli caduti a San Pietro in Cariano, in provincia di Verona, durante l’ondata di maltempo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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© Ilgazzettino.it - Maltempo, allerta meteo su Veneto e Friuli fino a mercoledì 3 giugno: centinaia di interventi. Grandinate, allagamenti e blackout

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