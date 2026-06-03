Maltempo allerta meteo su Veneto e Friuli fino a mercoledì 3 giugno | centinaia di interventi Grandinate allagamenti e blackout

Da ilgazzettino.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un'allerta meteo per temporali è stata emessa dalla protezione civile e resta attiva su tutto il Veneto fino al pomeriggio di oggi, mercoledì 3 giugno. Sono stati segnalati grandinate, allagamenti e blackout, con centinaia di interventi da parte dei soccorsi. La situazione riguarda anche il Friuli Venezia Giulia, dove si registrano condizioni di maltempo simili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

VENETOFRIULI VENEZIA GIULIA - L'allerta meteo per temporali, diramata dalla protezione civile, permane su tutto il Veneto fino al pomeriggio di oggi, mercoledì 3 giugno. Il maltempo non ha però risparmiato neanche il Friuli Venezia Giulia, dove dalla sera di martedì 2 giugno, alle 18 era scattata l’allerta gialla su tutto il territorio regionale. Il Polesine e il Veronese sono le zone del Veneto più colpite dal maltempo: qui è caduta il doppio della pioggia rispetto al resto della regione. Le precipitazioni: il bilancio Sono stati 67 i millimetri di pioggia caduti ieri pomeriggio, martedì 2 giugno, a San Bellino (Rovigo) e 59 quelli caduti a San Pietro in Cariano, in provincia di Verona, durante l’ondata di maltempo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Segui gli aggiornamenti su Maltempo.

maltempo allerta meteo su veneto e friuli fino a mercoled236 3 giugno centinaia di interventi grandinate allagamenti e blackout
© Ilgazzettino.it - Maltempo, allerta meteo su Veneto e Friuli fino a mercoledì 3 giugno: centinaia di interventi. Grandinate, allagamenti e blackout
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Allerta Meteo, MEGA-CICLONE piomba sull'Italia in serata: 3 giorni di ALLARME ROSSO, è SOS maltempo!

Video Allerta Meteo, MEGA-CICLONE piomba sull'Italia in serata: 3 giorni di ALLARME ROSSO, è SOS maltempo!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Maltempo, allerta meteo su tutto il Veneto fino a mercoledì 3 giugno: forti temporali, grandinate e raffiche di vento

Maltempo, allerta meteo su tutto il Veneto fino a mercoledì 3 giugno: forti temporali, grandinate e raffiche di vento. Colpito anche il FvgUn’allerta meteo è in vigore su tutto il Veneto fino a mercoledì 3 giugno, con previsione di temporali, grandinate e raffiche di vento.

Temi più discussi: Maltempo, allagamenti a Milano e disagi in Lombardia e Piemonte; Inizio giugno col maltempo: allerta gialla per otto regioni; Maltempo, allerta meteo gialla per temporali oggi 29 maggio 2026: le regioni a rischio; Bufera e grandine tra Modenese e Ferrarese. Terzo giorno di allerta meteo in Emilia Romagna: ecco le zone colpite.

maltempo allerta meteo suMaltempo, allerta gialla in 14 regioni: le previsioni meteoPiogge, temporali, raffiche di vento e possibili grandinate interesseranno ancora l’Italia nella giornata di oggi, mercoledì 3 giugno. La Protezione civile ha diramato un’allerta arancione sulla Ligur ... tg24.sky.it

maltempo allerta meteo suMaltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali oggi 3 giugno: le regioni a rischioLa Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per oggi, mercoledì 3 giugno, allerta meteo arancione su ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web