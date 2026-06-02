Un’allerta meteo è in vigore su tutto il Veneto fino a mercoledì 3 giugno, con previsione di temporali, grandinate e raffiche di vento. Sono previsti forti temporali anche nel Friuli Venezia Giulia, in particolare nel pomeriggio di martedì 2 giugno. La protezione civile ha emesso avvisi di criticità per il territorio e invita alla prudenza. Nessun altro dettaglio riguardante danni o interventi è stato fornito.

VENETO - Permane l'allerta meteo per temporali su tutto il Veneto fino al pomeriggio di mercoledì 3 giugno e in particolare nel pomeriggio di martedì 2. L'allerta arancione è diramata dalla Protezione civile regionale. E il territorio colpito dal maltempo si allarga anche al Friuli Venezia Giulia, dove da stasera, martedì 2 giugno, alle 18 è scattata l’allerta gialla su tutto il territorio regionale. La situazione L'ultimo bollettino prevede dal pomeriggiosera di martedì 2 giugno sul territorio regionale un aumento delle condizioni di instabilità con probabili rovesci e temporali fino alle prime ore di mercoledì. Saranno possibili rovesci, forti raffiche di vento e grandine. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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© Ilgazzettino.it - Maltempo, allerta meteo su tutto il Veneto fino a mercoledì 3 giugno: forti temporali, grandinate e raffiche di vento. Colpito anche il Fvg

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