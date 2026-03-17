Ondata di maltempo al Sud tre regioni in allerta arancione Scuole chiuse a Catania

Una forte ondata di maltempo sta interessando il Sud Italia, con tre regioni che sono in allerta arancione e scuole chiuse a Catania. Le condizioni meteo avverse hanno portato disagi e interruzioni, coinvolgendo diverse aree della regione. La situazione resta sotto osservazione mentre le autorità monitorano l’evolversi degli eventi atmosferici.

(Adnkronos) – Non si ferma la forte ondata di maltempo che in queste ore si è abbattuta sul Sud Italia. Per questo, nella giornata di oggi martedì 17 marzo, è stata valutata l'allerta meteo arancione in tre regioni colpite da piogge, temporali e venti di burrasca. In considerazione del bollettino e delle possibili criticità, le. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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