Maltempo allagamenti ad Arezzo soccorsi per auto bloccate in sottopassi
Nella serata di ieri ad Arezzo, i vigili del fuoco hanno ricevuto oltre 40 richieste di soccorso in pochi minuti a causa di forti piogge. Diversi sottopassi sono stati allagati, con auto rimaste bloccate all’interno. Le operazioni di soccorso sono proseguite fino a tarda notte per liberare i veicoli e mettere in sicurezza le zone colpite. Nessun altro dettaglio sulle persone coinvolte.
Arezzo, 3 giugno 2026 – Oltre 40 richieste di soccorso in pochi minuti sono arrivate ai vigili del fuoco a causa de l forte maltempo che ieri sera si è abbattuto su Arezzo. La maggior parte delle operazioni ha riguardato lo svuotamento di garage e scantinati allagat i. Effettuati anche quattro soccorsi a persone rimaste bloccate all'interno delle proprie autovetture nei sottopassi allagati di via Lebole, via Edison, via Ferraris e via Baldaccio. Per far fronte all'elevato numero di richieste pervenute alla Sala Operativa del Comando aretino, sono state impiegate anche squadre provenienti dai distaccamenti di Bibbiena e Sansepolcro, a supporto del personale della sede centrale che nella tarda serata di ieri è stato impegnato pure per un incidente stradale sull'Autostrada A1, in direzione nord, all'altezza del casello di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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