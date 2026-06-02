Tra Castellanza e Busto Arsizio, i sottopassi sono allagati e alcune auto sono rimaste bloccate a causa di violenti acquazzoni. La pioggia intensa, iniziata questa mattina, ha causato disagi sulla viabilità. Le strade sono invase dall'acqua e si registrano blocchi di veicoli nelle zone più colpite. La situazione si mantiene critica con condizioni meteorologiche ancora instabili nell’area.

Castellanza (Varese), 2 giugno 2026 - Continua a creare disagi l'ondata https:www.ilgiorno.itmilanocronacaallerta-temporali-grandine-ia6ctdsh di maltempo che da questa mattina sta interessando il Varesotto e l'Alto Milanese. Dopo la frana che ha provocato la chiusura della SP8 tra Cittiglio e Vararo, nella tarda mattinata si sono moltiplicate le segnalazioni di allagamenti, strade impraticabili e interventi dei soccorsi in diversi comuni del territorio. https:www.ilgiorno.itvaresecronacamaltempo-frana-cittiglio-6bbacaf6 Castellanza. Tra le situazioni più critiche quella registrata a Castellanza, dove un'auto e due furgoni sono rimasti intrappolati nel sottopasso di via Monsignor Colombo, alle spalle della Metro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Violenti acquazzoni tra Castellanza e Busto Arsizio: sottopassi allagati e auto bloccate

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