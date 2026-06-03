maltempo a roma albero si abbatte su un distributore di carburante

A Roma, un albero è caduto su un distributore di carburanti in via dei Prati Fiscali, vicino a Piazzale Jonio. La caduta ha danneggiato la tettoia e coinvolto alcune auto in sosta. Il maltempo ha provocato vari danni in città, senza segnalazioni di feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per mettere in sicurezza l’area. Nessuna altra informazione su eventuali conseguenze o interventi successivi.

Il maltempo che si è abbattuto su Roma ha provocato diversi danni. In via dei Prati Fiscali, quasi all’altezza di Piazzale Jonio, un grosso albero è caduto su un distributore di carburanti distruggendo parte della tettoia e coinvolgendo anche alcune auto. Sulla zona si è verificata una tromba d’aria che ha interessato diverse aree del Municipio Roma III, colpendo in particolare i quartieri di Prati Fiscali, Conca d’Oro e Tufello. “Fortunatamente non si registrano feriti gravi – ha dichiarato Paolo Emilio Marchionne, presidente del Municipio Roma III Montesacro -. Alcune persone hanno riportato lievi conseguenze, mentre il forte evento atmosferico ha provocato soprattutto grande spavento tra i cittadini e ingenti danni a proprietà private e infrastrutture pubbliche. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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