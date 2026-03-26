Raffiche di vento paura a San Severo | albero si abbatte su auto in transito

Da foggiatoday.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Foggiano, le raffiche di vento delle ultime ore hanno causato il crollo di un albero su un'auto in transito a San Severo. Il maltempo ha provocato disagi e situazioni di pericolo nella zona. Nessuna informazione è ancora disponibile su eventuali feriti o danni aggiuntivi. La situazione rimane monitorata dalle autorità locali.

Il fatto è successo poco fa, in via Morandi. L'assessore all'Ambiente e Polizia Locale, Rosario Di Scioscio raccomanda a tutti i cittadini "la massima prudenza, limitando gli spostamenti allo stretto necessario” Il maltempo - e in particolare le raffiche di vento delle ultime ore - continua a creare pericoli e disagi nel Foggiano. Nella mattinata di oggi, giovedì 26 marzo, un albero si è abbattuto su un'auto in transito: il fatto è successo in via Morandi, zona via San Paolo e solo per un caso fortuito non si registrano conseguenze per la persona che era alla guida del mezzo coinvolto. “Fortunatamente il tronco non ha colpito... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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