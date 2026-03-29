Paura sulla provinciale | albero si abbatte su un palo della luce nei pressi di una clinica

Nella serata di ieri, una pianta si è abbattuta su un palo della luce lungo la strada provinciale tra Lecce e Arnesano, creando situazioni di preoccupazione e disagio per gli automobilisti e i residenti nella zona. Nessun ferito è stato segnalato, ma l’incidente ha causato l’interruzione temporanea dell’illuminazione pubblica nei pressi di una clinica vicina. Sul posto sono intervenuti i tecnici per verificare i danni e ripristinare la situazione.

Ieri sera un albero è crollato lungo la via che collega Lecce ad Arnesano, travolgendo un traliccio. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale, anche gli agenti della polizia locale. La viabilità è stata interrotta per permettere le operazioni di messa in sicurezza LECCE – Momenti di tensione, nella serata di ieri, lungo la strada provinciale che collega Lecce ad Arnesano. Un improvviso cedimento ha rischiato di trasformarsi in un incidente ben più grave nei pressi della clinica "Città di Lecce", rendendo necessario l'intervento d'urgenza dei soccorsi e la chiusura temporanea del tratto stradale. Un grosso albero situato a bordo carreggiata è crollato improvvisamente sotto la forza della pioggia delle ultime ore. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Paura sulla provinciale: albero si abbatte su un palo della luce nei pressi di una clinica Articoli correlati Bagnoli, palo della luce si abbatte su auto: ferita gravemente una donnaEra ora di pranzo quando via Nuova Bagnoli è stata scossa da un forte rumore: a venire giù per il vento un palo della luce che ha travolto... Leggi anche: Raffiche di vento, paura a San Severo: albero si abbatte su auto in transito Approfondimenti e contenuti su Paura sulla provinciale albero si... Temi più discussi: Paura sulla provinciale, perde il controllo dell'auto che si ribalta (FOTO): in azione i soccorsi, una persona in ospedale; Le radici cedono: albero sradicato crolla su una casa, paura a Favaro; Incidente in auto, finisce contro l’unico albero sul tragitto e muore a 35 anni: la tragedia a 300 metri da casa; Maltempo, forte vento in Puglia: alberi e pali abbattuti sulle auto, paura a San Severo e Barletta. Paura per una grossa frana a Silvi Paese: case crollano dopo l’evacuazioneAbitazioni che crollano a valle, asfalto che salta e strade chiuse a Silvi Paese. Paura alle 13.15 di questo sabato 28 marzo, in contrada Santa Lucia, sulla SP29b, a seguito di una frana di un’ampiezz ... veratv.it Paura sulla provinciale, perde il controllo dell'auto che si ribalta (FOTO): in azione i soccorsi, una persona in ospedaleBRESCIA. Momenti di paura questa mattina, 25 marzo, tra Bione e Agnosine in Valsabbia per un incidente stradale: perde il controllo dell'auto che si ribalta, una persona ferita. L'allarme è scattato l ... ildolomiti.it #Calcio, #Romania: paura per #Lucescu, ricoverato in ospedale x.com Paura ieri mattina ad Angri, in via Santa Lucia intorno alle 11, quando 5 persone armate hanno rapinato un negozio di telefonia. Di Nicola Sorrentino, l’articolo completo su IlMattino.it #ilmattino #angri #rapina - facebook.com facebook