Il maltempo a Riva ha provocato numerosi smottamenti e auto finite sul bordo di un precipizio, portando all’attivazione dell’allerta. I soccorritori sono intervenuti per salvare una persona rimasta bloccata vicino al bordo, senza riportare ferite gravi. Attualmente alcune strade della zona sono chiuse al traffico a causa di cadute di massi e rischi di ulteriori smottamenti. La situazione rimane monitorata per evitare nuovi incidenti.

Come sono riusciti i soccorritori a salvare la persona sul precipizio?. Quali strade della zona sono attualmente interdette per caduta massi?. Cosa ha causato l'incidente stradale sulla variante della Gardesana?. Quanto rischio corre il terreno dopo gli smottamenti sulla strada Ponale?.? In Breve Smottamento del terreno registrato sulla strada della Ponale martedì 2 giugno.. Auto in bilico sul precipizio a Nago Torbole richiede soccorso urgente.. Caduta sassi sulla Statale 240 e incidente sulla Gardesana SS45 Bis.. Collaborazione tra Trentino Emergenza e Carabinieri per feriti lievi sulla Gardesana.. I Vigili del Fuoco di Riva del Garda impegnati in una giornata di emergenze dopo il maltempo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Maltempo a Riva: smottamenti e auto sul precipizio scatenano l’allerta

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