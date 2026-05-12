Maltempo rischio frane e smottamenti sul Monte Faeta | allerta gialla
Dopo una settimana di incendi che hanno interessato il Monte Faeta, situato tra le province di Pisa e Lucca, le autorità hanno emesso un'allerta gialla a causa del maltempo. La pioggia abbondante ha aumentato il rischio di frane e smottamenti nella zona. Le squadre di soccorso sono sul posto per monitorare la situazione e intervenire in caso di necessità. La situazione resta sotto osservazione.
Dopo una settimana di lotta contro le fiamme che hanno colpito il Monte Faeta, tra le province di Pisa e Lucca, il territorio si trova ora a fare i conti con la minaccia del dissesto idrogeologico. La Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta di codice giallo per.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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