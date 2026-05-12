Maltempo rischio frane e smottamenti sul Monte Faeta | allerta gialla

Dopo una settimana di incendi che hanno interessato il Monte Faeta, situato tra le province di Pisa e Lucca, le autorità hanno emesso un'allerta gialla a causa del maltempo. La pioggia abbondante ha aumentato il rischio di frane e smottamenti nella zona. Le squadre di soccorso sono sul posto per monitorare la situazione e intervenire in caso di necessità. La situazione resta sotto osservazione.

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