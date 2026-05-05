Previsti piogge forti e maltempo | scatta la doppia allerta meteo

Una nuova allerta meteo è stata emessa per il territorio, con piogge intense e temporali previsti nelle prossime ore. La regione ha diramato un bollettino di colore giallo, che indica criticità ordinaria, a partire dalle 9 di mercoledì 6 maggio e fino alle prime ore del giorno successivo. La perturbazione porterà condizioni di maltempo che si protrarranno per tutta la notte.

Maltempo in avvicinamento, scatta la nuova allerta meteo che colpisce il nostro territorio. Regione Lombardia ha diramato un bollettino di colore giallo (criticità ordinaria) per temporali forti che scatterà alle ore 9 di mercoledì 6 maggio 2026 e durerà alle 6 del 7 maggio. Nel contempo è.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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