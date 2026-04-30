Un fronte di maltempo si sta avvicinando a maggio, portando con sé forti piogge e tempeste. Le previsioni indicano che la Porta Atlantica si aprirà a condizioni atmosferiche avverse, con intensi fenomeni meteorologici previsti nei prossimi giorni. Le autorità hanno emesso avvisi di allerta per le zone interessate, invitando alla massima prudenza e a prendere le precauzioni necessarie.

"> Un Maggio Turbolento: La Riapertura della Porta Atlantica. L’inizio di maggio si preannuncia piuttosto turbolento dal punto di vista climatico. Secondo le previsioni meteo, nei prossimi giorni si assisterà alla riapertura della cosiddetta Porta Atlantica, un fenomeno che porterà il ritorno dei temporali e darà il via a una fase di maltempo che si protrarrà nel tempo. Le stime fornite da Il Meteo indicano che, a partire dalla prossima settimana, ci sarà un radicale cambiamento nella circolazione atmosferica a scala europea. La riapertura della Porta Atlantica favorirà l’arrivo di correnti umide e fresche, creando le condizioni ideali per l’avanzata di perturbazioni diffuse e persistenti su gran parte del territorio italiano.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Maltempo in arrivo a maggio: la Porta Atlantica apre a forti tempeste e piogge.

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