La Regione Molise ha annunciato l'apertura delle procedure per la richiesta di indennizzi alle aziende agricole colpite dal maltempo tra il 30 marzo e il 4 aprile. Sono state avviate le fasi di accertamento dei danni causati dalle intense precipitazioni che hanno interessato il territorio in quel periodo. Le aziende interessate possono già presentare le richieste di risarcimento secondo le indicazioni fornite dall’ente regionale.

La Regione Molise ha ufficialmente aperto le procedure per gestire i danni causati dalle precipitazioni estreme che hanno colpito il territorio tra il 30 marzo e il 4 aprile scorsi, avviando la fase di accertamento per sostenere le aziende agricole colpite. L’iniziativa mira a ricostruire l’impatto economico subito dal comparto agricolo locale attraverso un percorso amministrativo che coinvolge diversi enti istituzionali. Il protocollo operativo per la segnalazione dei danni. Per attivare gli interventi compensativi, le imprese del settore devono seguire un iter preciso coordinato dall’Assessorato regionale alle Politiche agricole. La procedura prevede che le aziende presentino una segnalazione specifica presso i propri Comuni di appartenenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maltempo in Molise: guida per chiedere i danni alle aziende agricole

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