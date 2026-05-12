Grandine e trombe d'aria in Veneto | bufera fa volare le porte del centro commerciale a Verona

Nel Veneto, nelle ultime ore, si è verificata una fase di maltempo caratterizzata da trombe marine, grandinate, raffiche di vento e pioggia intensa. Durante l’evento, nel centro commerciale di Verona, una bufera ha causato il volo di alcune porte, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti in centinaia di occasioni per gestire le situazioni di emergenza. La situazione ha coinvolto diverse zone della regione, con danni e interventi diffusi.

Il Veneto ha dovuto fare i conti con una fase di maltempo rapida ma molto intensa nelle ultime ore. Tra trombe marine, grandinate, raffiche di vento e pioggia forte, si sono contati centinaia di interventi dei vigili del fuoco. Il brutto tempo ha colpito soprattutto la zona di Verona, oltre al Trevigiano, la fascia pedemontana e il litorale.🔗 Leggi su Fanpage.it

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