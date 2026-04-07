Le forze di polizia di Roma hanno sequestrato oltre 7.000 paia di scarpe per bambini contraffatte durante un intervento volto alla tutela del mercato e dei consumatori. L’operazione è stata condotta dal Comando Provinciale, che ha individuato un deposito in cui erano stoccati i prodotti falsificati. Nessuna persona è stata ancora arrestata o denunciata in relazione all'episodio.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un mirato intervento a tutela del mercato e dei consumatori. L’attività ha avuto origine nel quartiere Esquilino, dove una pattuglia dei “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego Roma, durante il controllo di un esercizio commerciale, ha rilevato l’esposizione alla vendita di calzature per bambini riportanti marchi presumibilmente contraffatti. I successivi accertamenti e il monitoraggio dei canali di approvvigionamento hanno permesso di individuare un magazzino di stoccaggio situato in via Melibeo, in zona La Rustica. All’interno del deposito sono state rinvenute e sottoposte a sequestro oltre 7. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, Gdf sequestra oltre 7mila paia di scarpe per bambini contraffatte

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Gdf sequestra oltre 7mila paia di scarpe per bambini contraffatte

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