Maxisequestro di 7mila scarpe per bambini contraffatte alla Rustica | falsi New Balance UGG e Kuromi

Durante un'operazione di verifica in un negozio e nel relativo magazzino, sono state sequestrate circa 7.000 scarpe contraffatte di marche note dedicate ai bambini. Tra i prodotti trovati ci sono calzature che imitano i modelli di marchi come New Balance, UGG e Kuromi. L’operazione ha portato al maxisequestro di merce non autorizzata, evidenziando un’attività di contrasto alla contraffazione nel settore calzaturiero.