Malore fatale in bagno prima dell’esame | il dramma di Sofia studentessa del Polimi
Una studentessa di 20 anni, in Portogallo per un programma di studi Erasmus, è morta domenica 31 maggio. La ragazza è stata trovata senza vita nel bagno di un alloggio, poco prima di sostenere un esame. La salma potrebbe tornare in Italia tra domani e venerdì. La giovane frequentava il Politecnico di Milano e stava completando il suo semestre all’estero.
Potrebbe rientrare in Italia fra domani e venerdì la salma di Sofia Barillà, la studentessa 20enne del Politecnico di Milano, morta domenica 31 maggio in Portogallo, dove stava facendo i sei mesi previsti dal programma di studi Erasmus.L'esito dell'autopsiaL'autopsia ha fugato ogni possibile. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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