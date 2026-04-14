Dramma a Macerata malore fatale per un allenatore di under 16 durante una partita

Durante una partita di calcio giovanile a Macerata, un allenatore di under 16 ha accusato un malore improvviso. Nonostante i soccorsi siano stati immediati e tempestivi, non sono riusciti a rianimarlo. Le autorità sono intervenute sul posto per gestire la situazione e avviare le verifiche necessarie. La partita è stata interrotta e si stanno raccogliendo informazioni sull’accaduto.

È appena finito il primo tempo tra la gara di allievi (15-16 anni) tra San Claudio e Trodica, due squadre di Macerata, nelle Marche. L'allenatore dei padroni di casa si accascia vicino alla panchina, davanti ai suoi ragazzi. È scattato subito l’allarme: in pochi istanti sono iniziati i soccorsi, prima con il massaggio cardiaco e il defibrillatore da parte dei presenti, poi con l’arrivo del personale sanitario del 118. I tentativi di rianimazione sono proseguiti per oltre quaranta minuti, ma non c’è stato nulla da fare. Se n'è andato così Giuseppe Canuti, 59 anni, l'allenatore dei ragazzi del San Claudio., Una volta compresa la gravità della situazione, arbitro, dirigenti e staff hanno fatto allontanare i giovani calciatori, visibilmente sotto choc, mentre venivano chiamati i soccorsi.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Dramma a Macerata, malore fatale per un allenatore di under 16 durante una partita Macerata, allenatore 59enne muore durante partita di calcio a Corridonia(Adnkronos) – Un allenatore 59enne di Morrovalle morto ieri sera improvvisamente durante una partita della squadra di calcio locale categoria Allievi... Malore durante la partita, allenatore muore davanti ai baby calciatoriSan Claudio, Corridonia (Macerata), 13 aprile 2026 – Tragedia al campo sportivo di San Claudio, nel comune di Corridonia, dove l’allenatore della... Dramma al #Vinitaly. Immediatamente soccorso e trasferito in ospedale a #Verona, l’uomo è deceduto nel pomeriggio: ipotesi arresto cardiaco - facebook.com facebook Un’esegesi sensibile al dramma dei sofferenti Messaggio di Leone XIV alla plenaria della Pontificia Commissione Biblica x.com