Un uomo di 70 anni è morto in un’area boschiva di Piombino a causa di un malore improvviso. Nonostante l’intervento del Pegaso, il soccorso aereo, non è stato possibile salvarlo. La salma è stata recuperata dai soccorritori sul posto. Le autorità stanno accertando le cause del decesso.

PIOMBINO – Una drammatica fatalità si è consumata all’interno di un’area boschiva del territorio piombinese, dove un uomo ha perso la vita a seguito di un improvviso malore. Il tragico evento si è verificato nei pressi di via del crinale, in un tratto di vegetazione classificato come zona impervia e di difficile accesso. Ad essere colpito dal malore fatale è stato un individuo di sesso maschile la cui età apparente si aggira intorno ai 70 anni. Al momento del ritrovamento e delle successive operazioni, le autorità e i soccorritori non sono stati in grado di risalire all’identità della vittima: i dati anagrafici dell’uomo restano infatti del tutto sconosciuti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Dramma nei boschi di Piombino: malore fatale per un 70enne, inutile l’intervento del Pegaso

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