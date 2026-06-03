È stato inaugurato il nuovo ponte di via Mazza, sostituito dopo l’alluvione che aveva danneggiato quello precedente. La viabilità tra il centro storico e via Pratogrande cambia con l’apertura del ponte, che sostituisce il precedente percorso temporaneo. È stato installato un sistema tecnologico per monitorare i livelli della Bormida e prevenire future alluvioni. La strada tra il centro e via Pratogrande è ora riaperta al traffico.

Come cambierà la viabilità tra il centro storico e via Pratogrande?. Quale nuova tecnologia monitorerà i livelli della Bormida per prevenire alluvioni?. Quanto è costato l'intervento per mettere in sicurezza le sponde?. Chi ha finanziato la ricostruzione del ponte e della passerella Bertoni?.? In Breve Investimento di 370mila euro dalla Protezione Civile per il ponte di via Mazza. Intervento di 150mila euro per passerella e alveo in località Bertoni. Lancio servizio Artys per monitoraggio pluviometrico sulla Bormida di Mallare. Partecipazione di Paolo Ripamonti, Flavio Astiggiano e Giacomo Raul Giampedrone. Inaugurato a Mallare il nuovo ponte di via Mazza: ripristinato il collegamento dopo l’alluvione del 2021. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mallare: inaugurato il nuovo ponte di via Mazza dopo l’alluvione

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