firenze inaugurato il nuovo ponte nencioni

Sabato 30 maggio è stato aperto il nuovo ponte Nencioni, che attraversa il fiume Arno collegando Bellariva a Gavinana. La struttura è stata inaugurata con una cerimonia pubblica e porta il nome delle due sorelline uccise nella strage di via dei Georgofili. La passerella sostituisce il vecchio ponte e rappresenta un collegamento diretto tra le due zone della città.

Sabato 30 maggio è stata aperta la nuova infrastruttura sull'Arno che collega Bellariva a Gavinana. Il nuovo ponte è intitolato alle sorelline vittime della strage di via dei Georgofili. Tantissime le persone presenti all'inaugurazione. Tra le istituzioni, il governatore Eugenio Giani, la sindaca Sara Funaro, l'assessore al traffico Andrea Giorgio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Firenze scopre il nuovo ponte Nencioni, passeggiata e apertura al traffico: l’inaugurazione in direttaA Firenze è stato inaugurato il ponte Nencioni, che collega le zone di Bellariva e Gavinana sull’Arno.

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Temi più discussi: Il nuovo ponte Nencioni a Firenze è pronto: prima la passeggiata inaugurale, poi l’apertura al traffico. Gli orari; Nuovo ponte Nencioni a Firenze, sabato l'inaugurazione con una camminata collettiva: Ci vediamo alle 11.30; Tutto pronto per l'inaugurazione del nuovo ponte sull'Arno, prima la passeggiata poi le auto; Firenze, sabato prossimo l’inaugurazione del nuovo ponte sull’Arno.

Il #30maggio verrà inaugurato nuovo ponte sull'Arno a #Firenze, che collegherà la zona di Bellariva al parco dell'Anconella. Sarà intitolato alle sorelline Caterina e Nadia #Nencioni. x.com

Il nuovo ponte Nencioni a Firenze è pronto: prima la passeggiata inaugurale, poi l’apertura al traffico. Gli orariSabato 30 maggio l’infrastruttura sull’Arno tra Bellariva e il parco dell’Anconella diventa realtà. Aprono due corsie su tre (una per senso di marcia) e una pista ciclabile ... msn.com

Firenze scopre il nuovo ponte Nencioni, passeggiata e apertura al traffico: l’inaugurazione in direttaLa nuova infrastruttura sull’Arno è intitolata alle sorelline vittime della strage di via dei Georgofili. Rivoluzione viabilità tra Bellariva e Gavinana ... msn.com