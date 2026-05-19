A Trani è stato inaugurato un nuovo sentiero che collega le zone di Matinelle e Ponte Lama, offrendo un collegamento pedonale tra i due punti. La realizzazione di questa infrastruttura mira a migliorare l’accessibilità del litorale, che per molti anni era rimasto inaccessibile a causa di problemi di gestione e di isolamento del tratto di costa. La riapertura rappresenta un intervento che potrebbe influire sulla fruizione delle aree costiere, spesso difficilmente raggiungibili in passato.

? Domande chiave Come cambierà la gestione del litorale dopo decenni di isolamento?. Perché quel tratto di costa era diventato inaccessibile per anni?. Chi ha guidato il progetto per superare i rischi geologici?. Quale legame storico unisce questo sentiero alla città degli anni '60?.? In Breve Investimento di 2,4 milioni di euro stanziati tramite i fondi PNRR.. Cantiere avviato nel settembre 2024 per superare rischi geologici e aree private.. Partecipazione di Antonio Decaro, Amedeo Bottaro, Anita Guarnieri e ingegner Matteo Precchiazzi.. Anita Guarnieri richiama lo sviluppo urbanistico degli anni '60 sotto il sindaco Mongelli.. Il nuovo percorso pedonale che collega le Matinelle alla Torretta del Ponte Lama è stato inaugurato questo martedì 19 maggio 2026 a Trani, restituendo finalmente la costa Sud alla fruizione dei cittadini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Trani: inaugurato il nuovo sentiero tra Matinelle e Ponte Lama

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