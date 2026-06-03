Un sub finlandese ha recuperato i corpi di due persone nelle Maldive, tra gli squali. Il team, composto da Patrik Grönqvist, Sami Paakkarinen e Jenni Westerlund, è stato chiamato da un'agenzia. Durante l'operazione, uno squalo si è avvicinato minacciosamente, e i sub hanno temuto di non trovarli più. I corpi sono stati portati in superficie dopo averli localizzati in acque profonde.

Patrik Grönqvist, 54 anni, con Sami Paakkarinen e Jenni Westerlund ha composto il team chiamato da Dan Europe, chiamato per riportare in superficie i corpi di Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri, i sub morti alle Maldive. Al Corriere della sera, il sub finlandese racconta come sono riusciti a trovarli. Le tracce «Abbiamo controllato il lato sinistro, poi i piccoli passaggi laterali. Siamo arrivati fino in fondo e stavamo tornando indietro. A quel punto abbiamo visto una piccola apertura laterale, parallela al tunnel principale. Sul fondo c’erano segni, forse lasciati da una pinna o da qualcosa che aveva toccato il sedimento. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Maldive, il sub finlandese che ha recuperato i corpi: «Erano in mezzo agli squali, uno stava per attaccarci. Pensavamo di non trovarli più»

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ITALIANI MORTI ALLE MALDIVE:I SUB FINLANDESI CHE HANNO RECUPERATO I CORPI NON VOGLIONO ESSERE PAGATI

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