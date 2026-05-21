Un sub finlandese ha recuperato i corpi nelle Maldive, dichiarando che nella grotta non ci sono correnti e che quindi è impossibile essere risucchiati. Sami Paakkarinen, riconosciuto come una delle principali figure mondiali nelle immersioni profonde, ha espresso un senso di sollievo dopo aver contribuito al recupero. La sua presenza ha attirato l’attenzione sulla complessità dell’intervento nelle acque delle Maldive e sulla sicurezza delle operazioni di ricerca in ambienti sottomarini estremi.

«Alla fine provo un grande sollievo perché abbiamo potuto aiutare». Così Sami Paakkarinen, tra le massime autorità mondiali nelle immersioni profonde in grotta, racconta al Corriere della Sera le delicate operazioni di recupero dei quattro sub italiani morti nella grotta di Alimatha, alle Maldive. «Monica Montefalcone indossava una tuta corta non adatta ad immersioni così profonde»: dalle bombole all'attrezzatura, cosa non torna sui sub morti alle Maldive Sub morti alle Maldive Paakkarinen, capace di scendere fino a 140 metri di profondità, ha guidato insieme alla sua squadra un intervento estremamente complesso, condotto oltre i 60 metri sotto il mare. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Maldive, il sub finlandese che ha recuperato i corpi: «Non ci sono correnti nella grotta, impossibile essere risucchiati»

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Maldive, sub in azione per recuperare i corpi degli italiani morti durante l'immersione

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