Maldive parla il sub finlandese che ha recuperato i corpi degli italiani | Non ci sono correnti nella grotta impossibile essere risucchiati

Un sub finlandese ha spiegato di aver recuperato i corpi di due italiani nelle grotte delle Maldive. Ha dichiarato che nelle cavità sottomarine non ci sono correnti e quindi è impossibile essere risucchiati. Sami Paakkarinen, noto per le sue capacità di immersione e per aver raggiunto profondità di 140 metri, ha partecipato alle operazioni di recupero. La sua testimonianza fornisce dettagli sulla situazione nelle grotte dove si sono svolti i soccorsi.

Sami Paakkarinen, speleosub di fama internazionale capace di raggiungere profondità fino a 140 metri, ha partecipato alle operazioni di recupero dei corpi dei quattro italiani nella grotta di Alimatha: Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino, recuperate oggi, e Gualtieri e Montefalcone, nella giornata di ieri. In un’intervista a Sara Gandolfi, inviata a Malè del Corriere della Sera, ha definito l’intervento « complesso ma portato a termine con successo », esprimendo soddisfazione per il risultato raggiunto. «Provo un grande sollievo perché abbiamo potuto aiutare», ha dichiarato. L’esperto ha inoltre sottolineato come le immersioni in grotta richiedano una «pianificazione più accurata rispetto a un’immersione normale» e competenze altamente specializzate. 🔗 Leggi su Open.online

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