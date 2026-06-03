Maldive il sub che ha recuperato gli italiani | I corpi erano vicini Uno squalo tigre stava per attaccare

Un sub finlandese ha riferito che i corpi degli italiani recuperati alle Maldive si trovavano vicini tra loro, mentre uno squalo tigre si stava avvicinando. Patrik Grönqvist, uno dei tre specialisti coinvolti nel recupero, ha descritto la scena senza specificare i dettagli dell’incidente. La notizia riguarda il ritrovamento dei corpi di sub italiani deceduti in acque maldiviane.

Patrik Grönqvist è uno dei tre specialisti finlandesi che hanno recuperato i corpi dei sub italiani morti alle Maldive. In un'intervista al Corriere della Sera racconta i momenti più delicati della missione. “I corpi erano nella stessa area, a pochi metri l’uno dall’altro”. Durante il recupero, uno squalo tigre si è avvicinato a una delle vittime: “Sembrava pronto ad attaccare”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Maldive, il sub che ha recuperato i corpi: «Abbiamo visto i segni sulla sabbia, un miracolo»

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“I corpi erano nella stessa area, a pochi metri l’uno dall’altro. Fuori c’era uno squalo tigre che sembrava pronto ad attaccare”: parla Patrik Grönqvist, il soccorritore finlandese sceso nella grotta alle MaldiveDue corpi sono stati trovati in una stessa area vicino a una grotta alle Maldive, a pochi metri l’uno dall’altro.

Maldive, il sub finlandese che ha recuperato i corpi: «Erano in mezzo agli squali, uno stava per attaccarci. Pensavamo di non trovarli più»Un sub finlandese ha recuperato i corpi di due persone nelle Maldive, tra gli squali.

Temi più discussi: Da Mattarella onorificenza al merito ai sub finlandesi dell'operazione di recupero alle Maldive; Maldive, parla uno dei sub finlandesi che ha recuperato i corpi: Voglio tornare dove sono morti per mappare la grotta. Non avevano l'attrezzatura adatta per scendere lì; Maldive, il sub che ha recuperato i corpi: Abbiamo visto i segni sulla sabbia, un miracolo. Tornerò nella grotta per mapparla, evitiamo...; Maldive, da Mattarella onorificenza al merito ai sub finlandesi.

Quattro sub finlandesi hanno recuperato i corpi dei turisti italiani dispersi alle #Maldive dopo un’immersione in grotta. Il team racconta gli errori tecnici che hanno trasformato l’escursione in tragedia. x.com

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Maldive, il sub finlandese che ha recuperato i corpi: Erano in mezzo agli squali, uno stava per attaccarci. Pensavamo di non trovarli piùPatrik Grönqvist, 54 anni, con Sami Paakkarinen e Jenni Westerlund ha composto il team chiamato da Dan Europe, chiamato per riportare ... msn.com

Sott’acqua il sangue freddo non è coraggio: è esperienza. Il racconto del sub che ha recuperato i quattro italiani alle MaldivePatrik Grönqvist ha 54 anni e lavora come vigile del fuoco e subacqueo tecnico in Finlandia, dove da trent'anni si immerge in miniere e ... msn.com