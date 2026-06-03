Nel corpo umano le proteine sono spesso immaginate come strutture rigide e perfettamente ordinate, simili a meccanismi precisi. In realtà questa visione è incompleta, perché una parte molto ampia del proteoma umano è composta da segmenti privi di una struttura stabile, definiti regioni intrinsecamente disordinate (IDR). Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) ha mostrato che queste regioni rappresentano almeno un terzo delle proteine umane e che, nonostante la loro apparente mancanza di forma, svolgono funzioni fondamentali nella vita della cellula. Le IDR sono porzioni proteiche altamente flessibili che non mantengono una struttura tridimensionale fissa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Malattie e proteine: "caos ordinato", svelato il legame nascosto

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