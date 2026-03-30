Psoriasi e cuore | il legame nascosto che aumenta i rischi

Da abruzzo24ore.tv 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una recente ricerca evidenzia come la psoriasi, oltre ad essere una condizione della pelle, possa comportare rischi per il cuore a causa di un’infiammazione sistemica. Lo studio analizza i legami tra questa malattia e problemi cardiovascolari, sottolineando la presenza di processi infiammatori diffusi nel corpo. I risultati mostrano che i soggetti con psoriasi hanno una maggiore probabilità di sviluppare patologie cardiache rispetto a chi non ne soffre.

Roma - Non solo una malattia della pelle: l’infiammazione sistemica può coinvolgere il sistema cardiovascolare, rendendo fondamentale prevenzione, controlli e corretti stili di vita La psoriasi è spesso considerata una patologia esclusivamente cutanea, ma le evidenze scientifiche più recenti la definiscono una vera e propria malattia infiammatoria sistemica, capace di coinvolgere anche il cuore e i vasi sanguigni. Un aspetto ancora poco conosciuto, ma centrale per comprendere i rischi associati alla patologia. Diversi studi hanno evidenziato come i pazienti con psoriasi moderata o grave presentino una maggiore probabilità di sviluppare malattie cardiovascolari e metaboliche, tra cui ipertensione, diabete, colesterolo alto e obesità. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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