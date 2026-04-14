Tristezza e Insonnia | il legame nascosto con l’alimentazione

Molte persone vivono giornate caratterizzate da tristezza e mancanza di energia, accompagnate da notti difficili e insonnia. Questi disturbi sono spesso diffusi e si manifestano senza una causa apparente evidente. Recenti studi suggeriscono un possibile collegamento tra queste sensazioni e le abitudini alimentari, che potrebbero influenzare sia l’umore che il riposo notturno.

Un malessere diffuso Succede a molte persone: sentirsi tristi, con poca vitalità durante il giorno e non dormire bene la notte. Tristezza e insonnia spesso arrivano insieme e tendono a restare nel tempo, diventando una presenza pesante nella vita quotidiana. Sembrano condizioni separate. In realtà, non lo sono. Il ruolo nascosto del cibo Tristezza, insonnia e mancanza di energia possono dipendere anche da ciò che mangiamo ogni giorno. Un’alimentazione caratterizzata da: eccesso di carboidrati raffinati (farine),. eccesso di grassi saturi (alimenti di origine animale),. carenza di fibra alimentare,. può alterare l’equilibrio dell’organismo. Microbiota e nervo vago Queste abitudini alimentari influenzano il microbiota intestinale, che può diventare disfunzionale (disbiosi).🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Tristezza e Insonnia: il legame nascosto con l’alimentazione Leggi anche: Obesità: legame tra cattiva alimentazione e salute dei bambini Psoriasi e cuore: il legame nascosto che aumenta i rischiRoma - Non solo una malattia della pelle: l’infiammazione sistemica può coinvolgere il sistema cardiovascolare, rendendo fondamentale prevenzione,...